РИАМО - 20 окт. 17 ноября в Москве стартует деловой форум Urban Week, на нем обсудят какой из продуктов будет в фокусе застройщиков в 2022 году, а также перспективы развития индивидуального жилого и многоэтажного строительства. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На форуме ведущие девелоперы поделятся актуальными продуктовыми трендами и практиками, раскроют секреты, как грамотно создавать и продавать качественный продукт. Запланировано провести 4 тематических сессии: «PRO продукт», «Дискуссионный клуб Urban Space», «PROдвижение и бренд» и «Продажи».

Еще 17 ноября пройдет церемония вручения премии «Поселок года». 18 и 19 ноября будут посвящены лучшим небоскребам и знаковым объектам Москвы – многократным победителям и финалистам премии Urban Awards.

24 ноября состоится торжественная церемония награждения победителей премии Urban Awards 2021.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте https://urbanweek.ru.