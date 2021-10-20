РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 окт. Участники вокальной студии «Рикки-Тикки» повесили скворечники в Кузьминском лесопарке Котельников, сделанные своими руками, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники вокальной студии «Рикки-Тикки» вместе с руководителем Олесей Евдокимовой в рамках экологической акции повесили скворечники в Кузьминском лесопарке, сделанные своими руками. В холодное время года домом для птиц станут скворечники и синичники.

Вместе с ребятам в акции приняли участие сотрудники отдела лесного хозяйства администрации Котельников и отдела экологии и природопользования.