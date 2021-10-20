РИАМО - 20 окт. С начала текущего года штрафы за непроведение борьбы с борщевиком Сосновским получили 4 тыс. владельцев земельных участков, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Общая сумма штрафов достигла 419 млн рублей. Как сообщил зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин, борьба с борщевиком в регионе получила масштабное распространение.

К ней начали активнее присоединяться собственники, которые в прошлом уже сталкивались с сорняком на своих участках и штрафами за непроведение борьбы с ним.

Он уточнил, что в 2021 году число начисленных штрафов уже превысило прошлогодние показатели на 155 млн рублей. Это связано тем, что земельные инспекторы в текущем году осмотрели в несколько раз больше участков с риском по борщевику, чем в прошлом. Главное, чтобы правообладатели приняли необходимые меры по борьбе с опасным сорняком.

Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, наибольшее число участков с очагами борщевика выявили земельные инспекторы Рузского округа - 546, Истры – 537, Солнечногорска – 386, Клина – 289, Можайского округа – 285. Наибольшая сумма штрафов начислена на правообладателей земель в Рузском округе – 164 млн рублей.

Штраф за непроведение мер по борьбе борщевиком для физических лиц составляет 2-5 тыс. рублей, а для юридических лиц - 150 тыс. - 1 млн рублей.