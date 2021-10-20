РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. В ноябре текущего года в Балашихе депутаты проверят качество ремонта дорог и оснащение оборудованием объектов здравоохранения и образования, решение об этом было принято в среду на заседании фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

На заседании Ефимов поблагодарил коллег за активную поддержку в ходе предвыборной кампании и рассказал о структуре нового VII состава регионального парламента. Он отметил, что на первом заседании председателем Думы единогласно избран Игорь Брынцалов, первым заместителем председателя - Лариса Лазутина. В областном парламенте сформированы 5 фракций. Во фракцию «Единая Россия» вошло 36 депутатов.

«Депутатский корпус VII созыва обновился на 40%. Вместо 12 комитетов сформировано 9. Комитет по экологии объединили с Комитетом по землепользованию. Также преобразования коснулись Комитета по экономике и инвестполитике – он будет в составе Комитета по бюджету. Комитет по молодежной политике и спорту перешел в Комитет по образованию, культуре и туризму», - сказал Ефимов.

В ходе заседания депутаты обсудили планы совместной работы на ближайший период. До конца октября вместе с жителями парламентарии проверят благоустройство дворовых территорий (таких 10 в Балашихе), а в ноябре - качество ремонта дорог и оснащение оборудованием объектов здравоохранения и образования.

Парламентарий отметил, что приоритетом в работе депутатского корпуса на ближайшие 5 лет станет реализация инициатив жителей, которые были собраны в ходе предвыборной кампании.

«Напомню, что в ходе избирательной кампании кандидатами от партии «Единая Россия» было получено 780 тыс. предложений от жителей Подмосковья. По Балашихе – это более 60 тыс. наказов. Большая часть инициатив вошла в областную предвыборную программу «Подмосковье – перемены развития». Ее выполнение - приоритет для партийной организации и каждого депутата», - заключил Ефимов.