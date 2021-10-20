РИАМО - 20 окт. Заторы в 9 баллов из 10 образовались на столичных дорогах в вечерний час пик, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные пробки наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и Бульварном кольце, Северо-Западной хорде.

Перегружен транспортом и центр столицы. Заторы отмечены на набережных, Тверской улице, Старомонетном переулке. Пятницкой улице, Моховой улице, Театральном проезде, Неглинной улице и других.

К 20 часам загруженность городских дорог снизится до 7 баллов. Свободными они станут после 22 часов.