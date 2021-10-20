РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. В настоящее время прививку от Covid-19 сделали 179 114 жителей Люберец, что составляет 71% от взрослого населения городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Коронавирус бьет новые антирекорды! Болезнь не щадит никого, заразиться может каждый. Самая надежная защита от тяжелых последствий коронавируса – это вакцинация и коллективный иммунитет. На сегодня прививку от Covid-19 сделали 179 114 люберчан, что составляет 71% от взрослого населения округа. К сожалению, для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что от общего числа заболевших на больничную койку попадает не более 10%. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Для удобства жителей в округе работают 17 пунктов вакцинации: 12 - в поликлиниках, 2 - в ТЦ, 1 – в МФЦ и 2 - в стационарах Люберецкой областной больницы. Сделать прививку можно также на предприятиях. Для прохождения вакцинации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

График работы пунктов размещен на сайтах администрации: www.люберцы.рф, ЛОБ: www.luberob.ru и в соцсетях. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно и на интерактивной карте на сайте Минздрава Подмосковья.

«Здоровье – это самое важное и ценное! Не откладывайте вакцинацию на потом, чтобы не было поздно», - добавил Ружицкий.

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