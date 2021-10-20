РИАМО - 20 окт. Главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова отметила, что снежный покров в столице может сформироваться в декабре. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Сложно сказать, когда ляжет снег. Но он будет выпадать в последних числах октября и в начале ноября. Снег обозначится на листьях деревьев, траве, но снежный покров не сформируется еще», - сказала Позднякова.

Она напомнила, что в последние годы в мегаполисе снежный покров формировался в начале января. Но в этом году снежный покров может появиться в городе в декабре.

Первый мокрый снег уже прошел в столице на этой неделе. Он был мозаичным и сразу растаял.

21 октября в мегаполисе прогнозируется потепление до плюс 13 градусов. Однако на выходных снова похолодает.

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