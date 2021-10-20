РИАМО - 20 окт. Аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев рассказал, что отзывам о товарах и услугах в Сети не всегда можно верить. Оценки часто бывают фейковыми или устаревшими, особенно в последнее время.

По словам эксперта, эффективность изучения отзывов в интернете падает с каждым днем. А пандемия только ухудшила ситуацию.

В настоящий момент актуальны только те отзывы, которые были опубликованы не более 2 месяцев назад, особенно если речь идет об отелях и ресторанах.

«Кроме того, если у есть сомнения относительно режима работы и действующих в заведении ограничений, особенно при поездке в незнакомый регион, то советуем уточнять эту информацию по телефону или в другой доступной форме. Сейчас отзывы в интернете теряют свою значимость с каждым днем», – сказал Тарачев в интервью радио Sputnik.

Специалист обратил также внимание на засилье фейковых комментариев. В последние годы обычной практикой стал заказ негативных отзывов, чтобы очернить конкурента, или позитивных отзывов о собственных товарах или услугах.

По словам Тарачева, часто фейковые отзывы имеют одинаковый размер и стилистику. Реальные отзывы различаются и по размеру, и по содержанию.

Часто в ненастоящих отзывах встречаются формулировки типа «убедитесь сами», «самая лучшая компания», «попробуйте, сами все поймете». При этом настоящие отзывы содержат больше деталей, пояснил эксперт.