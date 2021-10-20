РИАМО - 20 окт. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области продолжит развитие партнерских отношений с банками в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Соглашения с крупнейшими банками позволяют нам максимально упростить получение поддержки для субъектов МСП, а также предложить предпринимателям банковские продукты на выгодных условиях. Сегодня по разным программам мы напрямую взаимодействуем с 9 ведущими банками России», - сказала глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что с сентября 2021 года представители бизнеса могут привлечь льготное финансирование в банках-партнерах без дополнительной подачи заявок в региональный Мининвест. Пониженная процентная ставка обеспечивается за счет программы по субсидированию инвестиционных кредитов и предоставляется автоматически. Льготные проценты можно получить по инвестиционным кредитам от 5 до 100 млн руб. Процентная ставка снижается на размер ставки ЦБ.

Сейчас партнерами подмосковного Мининвеста по программе льготного финансирования бизнеса являются такие банки, как Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк, Банк Открытие, СДМ-Банк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

Кроме того, в центрах «Мой бизнес» подмосковные предприниматели, регистрирующие свое дело, могут на особых условиях открыть расчетный счет у банков-партнеров: Сбер, Тинькофф Банк, Альфа Банк, ТКБ. В Центрах также можно получить специальные предложения по банковским продуктам для бизнеса.