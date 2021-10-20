РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Депутат Мособлдумы Подольска Павел Максимович перенес прием граждан, запланированный на 1 ноября, на 25 октября из-за введения дополнительных нерабочих дней в стране.

«В связи с тем, что президент России Владимир Путин поддержал идею правительства о введении по всей стране дополнительных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, очередной прием граждан, запланированный на 1 ноября, переносится на 25 октября», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Адрес проведения приема: улица Кирова, дом 4 (здание администрации). Записаться можно по телефонам: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.