РИАМО - 20 окт. 8-9 мм осадков выпадет в Москве до утра 21 октября, что составляет около 15% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вечером в среду в Москве пошел снег, который будет переходить в мокрый снег и дождь с кратковременным ухудшением видимости до 1-3 км.

«Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Основные осадки пройдут до утра 21 октября. В общей сложности выпадет до 8-9 мм осадков», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Вечером температура воздуха в городе повысится до 6 градусов тепла.

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