РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 окт. Первый заместитель главы городского округа Котельники Александр Чуприн проверил работу пункта вакцинации и соблюдение масочного режима в ТЦ «Мега Белая Дача», серьезных нарушений он не выявил. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Covid-19 — тяжелое заболевание! Избежать серьезных последствий помогает вакцинация. Темп вакцинации незначительно снизился, но на момент посещения было несколько человек. Пообщался с посетителями и медицинским персоналом. Многие уже проходят ревакцинацию, но кто-то прививается впервые, в том числе, кому недавно исполнилось 18 лет. Также были пациенты возрастные, которые находятся в группе риска», - сказал Чуприн.

В пункте в настоящий момент имеется несколько вакцин: «Спутник V» и «Спутник лайт».

Одновременно Чуприн проверил, как соблюдается масочный режим в торговом центре.

«По итогу весь персонал был в масках и строго соблюдал требования Роспотребнадзора. Посетители, в большей части, также в средствах защиты», - заключил Чуприн.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>