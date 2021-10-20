РИАМО - 20 окт. Проект закона города Москвы «О признании утратившей силу статьи 14 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений» не был принят в первом чтении на заседании Мосгордумы, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект представил в среду депутат Московской городской думы Максим Круглов.

«Этот законопроект обязывает осуществлять компенсационное озеленение взамен вырубленных деревьев и кустарников во всех без исключения случаях. Этот законопроект направлен на защиту экологии и восстановлении баланса зеленых насаждений в столице», — заявил на выступлении Круглов.

Парламентарий считает действующее законодательство недостаточным, так как оно предусматривает случаи, когда компенсационное озеленение может не проводиться.

Круглов предложил в обязательном порядке проводить высадку растительности вместо срубленной. Депутат отметил, что по действующей норме в случае стихийных бедствий компенсационное озеленение может не проводиться, с чем народный избранник не согласен.

Однако по итогам слушаний законопроект был отклонен. ​