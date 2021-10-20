РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Управляющая компания АО «ЛГЖТ» предупредила жителей городского округа Люберцы о появлении на подъездах многоквартирных домов объявлений с ложной информацией о поверке индивидуальных приборов учета воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На подъездах многоквартирных домов появились объявления о «внеплановой поверке приборов учета воды». Такие объявления размещают лица, не имеющие никакого отношения к управляющей компании АО «ЛГЖТ».

Единственная организация, уполномоченная от имени АО «ЛГЖТ» проводить поверочные работы индивидуальных приборов учета воды, – ООО «МосВодоСтрой».

Уточнить информацию о проводимых работах в вашем многоквартирном доме можно по бесплатным круглосуточным телефонам ЕДС ЖКХ горокруга Люберцы: 8(800)301-44-33, 8(495)103-44-33.