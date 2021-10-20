РИАМО - 20 окт. Пользователи сообщают о массовом сбое в работе сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Сообщения о проблемах стали поступать в 17:44.

52% пользователей жалуются на невозможность зайти в мобильное приложение. У 34% зафиксирован сбой при выгрузке фото. Еще у 14% есть проблемы с доступом к веб-сайту сервиса.

Чаще всего о проблемах сообщают российские пользователи из Москвы и Петербурга. Также сбой зафиксирован в ряде других стран, включая США и Европу.