РИАМО - 20 окт. Заслуженный тренер СССР по боксу, мастер спорта Владимир Лопатников скончался в своей квартире в Москве в возрасте 84 лет, предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает «Комсомольская правда».

Тело Лопатникова обнаружила его дочь. Женщина сразу вызвала на место скорую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть. Сообщается, что мужчина скончался за два часа до прибытия экстренных служб. На теле пенсионера не обнаружено признаков насильственной смерти, порядок вещей в квартире также не нарушен.

Для проведения дальнейшей судмедэкспертизы и установления точных причин смерти тело Лопатникова направлено в морг.

Владимир Лопатников являлся заслуженным тренером СССР по боксу и был наставником для множества юных спортсменов. В 1987 году Лопатников участвовал в подготовке национальной сборной Афганистана по боксу к летней Олимпиаде 1988 года в Сеуле, однако спортсмены так и не попали на те игры.