РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках общественных обсуждений встретился с жителями четырех домов на улицах Рождественская и Маяковского в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, вместе они рассмотрели эскизные проекты комплексного благоустройства дворовых территорий, работы планируют начать в 2022 году, сообщает пресс-служба депутата.

Общественные обсуждения состоялись с жителями улиц: Маяковского, дома №№36 и 42 и Рождественская, дома №№8 и 10. Эскизные проекты комплексного благоустройства представила замначальника управления благоустройства администрации округа Юлия Левковская.

В рамках предлагаемой концепции планируется заасфальтировать внутридворовые территории, увеличить количество парковочных мест, обновить детские городки, заменить плиточное покрытие, которое служит небольшой отрезок времени – на асфальтовое.

Одно из пожеланий жителей - восстановление резинового мягкого покрытия на детских игровых площадках, а также организация мест для отдыха пенсионеров и мамочек с колясками - скамейки и торшерное освещение во дворах.

Парламентарий отметил важность установки на свободных территориях спортивных снарядов, как для взрослых, так и для молодежи.

«На Рождественской дома построены сравнительно недавно, здесь неплохие дворы, но часть элементов вышли из строя, и не соответствуют требованиям безопасности. В микрорайоне живет много молодых людей, и я предлагаю при проектировании предусмотреть размещение воркаут-площадок для разных возрастов, уличных столов для армрестлинга, которые сделают доступным спорт рядом с домом, позволят тренироваться в любое время суток», - сказал Ефимов.

Левковская поблагодарила горожан и депутата за активное участие во встрече и подчеркнула, что на основе полученных предложений, будет разработан проект благоустройства дворовой территории, который пройдет еще несколько обсуждений и согласований с активными горожанами.