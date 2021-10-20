РИАМО - 20 окт. 9-летнего Артема Кундрюкова разыскивают в подмосковной Истре. Он в среду ушел из дома и не вернулся, сообщается на сайте «Лиза Алерт».

Приметы мальчика: рост – 130 см, телосложение худощавое, цвет глаз голубой, волосы светло-русые. Он был одет в зеленый комбинезон, серые ботинки, черную шапку с надписью NY и черные перчатки.

С собой у ребенка был темно-зеленый рюкзак с рисунком.

Волонтеры встречаются для поиска в 18:30 среды по координатам: 55.906333, 36.863468.

Телефоны волонтеров: 8-926-954-73-08 (Анна), 8-953-623-90-33 (Ирина).