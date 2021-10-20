На совещании с членами правительства 20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за стремительного распространения коронавируса. Кроме того, на совещании были озвучены и меры поддержки бизнеса из пострадавших отраслей. О планах по предоставлению гражданам выходных после вакцинации и о том, как поддержат предпринимателей, читайте в материале РИАМО.

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Сбить пик новой волны

В среду, 20 октября, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании у президента заявила, что в 35 регионах заболеваемость коронавирусом выше среднероссийской, причем рост числа инфицированных есть среди всех возрастных групп.

По ее словам, в семи российских регионах заняты больше 95% коронавирусных коек. Речь идет о Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях. Голикова также отметила, что наиболее критическая ситуация с зараженными фиксируется в Курской и Оренбургской областях, а также в Коми, Татарстане и Мордовии. Однако особую тревогу, по словам вице-премьера, вызывает продолжающийся рост смертности (в минувшие сутки жертвами Covid-19 стали 1028 человек — это рекорд за все время пандемии).

Президент России Владимир Путин согласился, что ситуация с коронавирусом в стране складывается сложная.

«Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли <…> При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции», — сказал он.

Путин отметил, что сейчас особенно важно сбить пик новой волны ковида в России. Президент призвал глав субъектов наращивать темпы вакцинации.

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Нерабочие дни для всех

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Владимир Путин согласился с предложением членов правительства объявить в России нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Он также заявил, что при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

При этом глава государства подчеркнул, что главы регионов могут вводить нерабочие дни и раньше 30 октября.

«Отдельно обращаюсь к главам субъектов федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, обстановку оцените, пожалуйста, если требуется — принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября», — заявил на совещании российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин поручил кабмину ежедневно контролировать ситуацию с доступностью лекарств и кислорода для аппаратов ИВЛ, а Министерству здравоохранения РФ — направить высококлассных медработников в регионы со сложной ситуацией по коронавирусу.

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Выходные после вакцинации

сайт мэра Москвы

Татьяна Голикова также выступила с предложением предоставлять гражданам два выходных для прохождения вакцинации. Владимир Путин поддержал инициативу и даже предложил расширить применение этого механизма.

«После прививки может подняться температура, у меня это было после второй прививки. В принципе два дня посидеть дома — это только на пользу пойдет Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм, если его можно пошире применять. Вновь подчеркну — с сохранением за работниками заработной платы, конечно», — сказал глава государства.

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Поддержка бизнеса: гранты и льготы

В связи с введением в стране нерабочих дней первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов предложил меры по поддержке бизнеса. Одна из таких мер — выплата гранта в объеме одного МРОТ на сотрудника, как это было сделано весной 2020 года. Получить такую поддержку смогут предприятия в таких отраслях, как общепит, гостиничный бизнес, бытовые услуги, развлечения и другие.

Для этого потребуется порядка 27 миллиардов рублей. Планируется, что такие выплаты осуществят с 15 ноября по 31 декабря.

Кроме того, первый вице-премьер предложил также возобновить программы кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Такая мера поддержки бизнеса уже действовала с марта по июль 2021 года. По словам Белоусова, предельный объем кредита будет составлять один МРОТ на сотрудника, помноженный на 12 месяцев. Такой кредит будут давать только при условии сохранения 90% штата работников.

Отмечается, что полгода предприятие может не осуществлять платежей по кредиту, после еще в течение года может погашать его равными долями по льготной ставке, которая составит 3% годовых.

Президент России одобрил озвученные предложения и поручил правительству осуществить их реализацию.

«Прошу правительство обеспечить те меры, о которых сейчас было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям», — сказал он, отметив необходимость учитывать предыдущий опыт.

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