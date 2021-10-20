РИАМО - 20 окт. В ряде районов столицы вечером в среду пошел мокрый снег, передают корреспонденты РИАМО.

В районе Беговой с неба падают крупинки мокрого снега. Они сразу тают, как только падают на землю.

В поселении Десеновском новой Москвы также идет мокрый снег.

Ранее экстренное предупреждение из‑за мокрого снега и ветра объявили в Москве. Водителям рекомендовали быть осторожнее на дорогах и не совершать резких маневров.

«Желтый» уровень погодной опасности из‑за ветра продлили в Московском регионе.

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