РИАМО - 20 окт. В ряде районов столицы вечером в среду пошел мокрый снег, передают корреспонденты РИАМО.
В районе Беговой с неба падают крупинки мокрого снега. Они сразу тают, как только падают на землю.
В поселении Десеновском новой Москвы также идет мокрый снег.
Ранее экстренное предупреждение из‑за мокрого снега и ветра объявили в Москве. Водителям рекомендовали быть осторожнее на дорогах и не совершать резких маневров.
«Желтый» уровень погодной опасности из‑за ветра продлили в Московском регионе.
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