РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Студенты подольских учреждений профессионального образования приняли участие в акции по сдаче крови, сообщается в группе «Подольский Союз Молодежи» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 18 октября проходит традиционная молодежная акция «Стань донором крови» по инициативе комитета по делам молодежи и Подольской станции переливания крови. В ней уже приняли участие студенты учреждений профессионального образования, сотрудники сферы молодежной политики, а также активисты молодежных общественных организаций.

Активисты не остались в стороне и традиционно стали донорами. Перед сдачей крови ребята прошли небольшое обследование, после которого они узнали свою группу крови, резус фактор, показатель гемоглобина и артериальное давление. Процедура донации занимает не более 15 минут, за это время от донора получают 450 мл. крови.

Акция проходит с 18 по 22 октября с 8:00 до 12:00 по адресу: улица Кирова, д.9. Участникам при себе необходимо иметь паспорт.