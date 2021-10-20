РИАМО - 20 окт. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на столичных дорогах вечером в среду. Плотность движения до 5 баллов спадет только к 21 часу, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается в центре города. Бордовым цветом обозначено движение на Неглинной улице, Лубянском проезде, Овчинниковской набережной, улице Балчуг.

Пробки образовались на протяжении всего Третьего Транспортного кольца, а также на северо-западе, юго-западе и северо-востоке МКАД.

К 19 часам плотность движения составит 9 баллов, к 20 часам спадет до 7 баллов, а к 21 часу до – пяти.