РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В микрорайоне Стрелковский Подольска установили 4 новые детские площадки, еще 5 доделают до конца октября, сообщил зампред комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Владимир Полинский.

Площадки разместили на местах устаревших, где уже есть освещение. В частности, в Ворыпаеве, Ивлеве, Жданове, Макарове. Также появится тренажерная площадка в Ордынцах. В будущем планируют добавлять на площадки элементы для подростков, делать двойные качели.

«В начале текущего года на сходе со старостами обсудили места установки площадок, до конца октября должны реализовать проект. На 4 площадках работу завершили, еще на 5 работа завершается. Площадки сделаны по одному проекту, площадь составляет 150 кв. м, на безопасном прорезиненном покрытии размещены игровой комплекс с горкой, каруселью, качелями, песочным двориком, лавочками для родителей», - сказал Полинский.

Всего в текущем году комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту запланировал установить 33 детские и 8 физкультурно-оздоровительных площадки на территории округа. Больше половины из них в сельских населенных пунктах, а также в частном секторе.

Комитет по ЖКХ администрации округа также устанавливает детские и физкультурно-оздоровительные площадки на дворовых территориях по программе комплексного благоустройства, всего их планируется более 80.

В текущем году с привлечением субсидий из городского бюджета в округе установили еще 10 губернаторских площадок общей стоимостью более 48 млн рублей.