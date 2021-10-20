РИАМО - 20 окт. Московское областное УФАС России выявило нарушение в организации аукциона на поставку мультимедийного оборудования в поликлинику на 750 посещений в смену в Реутове, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалобу на администрацию Реутова и комитет по организации закупок городского округа направил в управление ИП Павел Ковалев.

Выслушав доводы лиц, которые принимали участие в рассмотрении жалобы, и изучив представленные документы и сведения, ведомство пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок.

Администрации и комитету по организации закупок Реутова было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.