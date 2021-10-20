РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. В городском округе Мытищи под колесами электрички снова погиб человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Трагический случай произошел вблизи станции Тайнинская, где рано утром 15 октября проезжающим электропоездом был смертельно травмирован неизвестный мужчина 40-45 лет.

Личность погибшего пока не установлена. Причина трагедии уточняется. Также 25 сентября на этой же станции погиб 52-летний мужчина. А 7 октября такая же трагедия произошла на станции Перловская.

Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации округа совместно с линейным отделом полиции и административно-пассажирской инспекцией на постоянной основе проводят профилактические рейды, в результате которых выявляются несанкционированные проходы.

Все они неоднократно были ликвидированы, но жители снова и снова ищут для себя «лазейку». Так они пытаются сэкономить время и деньги, забывая, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности.