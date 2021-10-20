РИАМО - 20 окт. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил выплатить представителям малого и среднего бизнеса по одному МРОТ за каждого сотрудника, сообщает Газета.ru.

Такая идея была озвучена на заседании с президентом России Владимиром Путиным с членами правительства.

Как уточнил Белоусов, на эти цели потребуется 27 млрд рублей. Помощь коснется 2 млн человек.

Ранее Путин утвердил введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. При этом власти регионов могут самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября и после 7 ноября с сохранением зарплаты в зависимости от складывающейся ситуации с Covid-19.