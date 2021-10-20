РИАМО - 20 окт. Финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина рассказала об отказе от курения ради прибавки к пенсии в будущем.

По ее словам, цена средней пачки сигарет в России колеблется около 150 рублей. Поскольку человек может выкуривать пачку за один день, то в месяц расходы на эту вредную привычку зачастую превышают 4 тыс. рублей.

«Откладывая эту сумму на срочный банковский депозит, можно через 15 лет получить существенную прибавку к пенсии. С учетом дохода примерно в 5% годовых итоговая сумма получается около миллиона рублей», – сказала Никитина в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что с этих денег в будущем можно будет получать пассивный доход в размере 4 тыс. рублей ежемесячно.

«По сути, человек накопит на прибавку к пенсии, например, на пожизненную оплату «коммуналки» или что-то в этом роде», – пояснила эксперт.

Финансовый консультант настоятельно рекомендует подсчитать ежемесячные затраты на сигареты еще и потому, что это поможет отказаться от вредного пристрастия. А чем раньше человек бросит курить, тем больше в итоге заработает.