РИАМО - 20 окт. Центральная пригородная пассажирская компания составила список своих сотрудников, отличившихся поступками на службе. Бдительность и реакция работников способствовали повышению безопасности и предотвращению происшествий, сообщает пресс-служба ЦППК.

Кассир-контролер Татьяна Багрова помогла полиции задержать преступника. Татьяна опознала злоумышленника по ориентировке и, увидев его в салоне вагона, сообщила полицейским, которые оперативно задержали правонарушителя.

Кассир-контролер Светлана Тишкина, благодаря данным с видеорегистратора, нашла ребенка с особенными потребностями, который уехал и не помнил, откуда и куда он направляется. Мальчика благополучно передали родителям.

Помощник машиниста ЦППК Вячеслав Иванков предотвратил аварийную ситуацию на путях. В районе станции Матвеевская он заметил, что одна из строящихся конструкций накренилась и сразу же проинформировал об этом начальника депо. Локомотивные бригады, следующие по участку, получили команду вести поезд с особой осторожностью, а специалисты в скором времени выправили поврежденную опору.

Машинист электропоезда Антон Кабанов также обнаружил и оперативно сообщил о неисправности на путях. Поломка могла привести к серьезным последствиям если бы осталась незамеченной.

Также отмечены заслуги других членов локомотивных бригад: машинисты Шеин и Сафиуллин вовремя применили торможение в экстренной ситуации, за что были награждены знаком за безопасность. Ряд машинистов и их помощников также предотвратили наезды и получили благодарности от ЦППК и РЖД.

ЦППК поблагодарила сотрудников за добросовестный труд и высокий профессионализм.