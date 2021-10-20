РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 окт. На территории Королева за месяц заменили около 190 ламп уличного освещения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Уличное освещение играет важную роль в жизни города и создает более комфортные условия для проживания, обеспечивает профилактику преступности, травматизма и аварийности.

В рамках президентских проектов по программе губернатора Московской области «Светлый город» за прошедший месяц в Королеве было заменено 189 ламп уличного фонарного освещения и восстановлено 250 объектов уличного освещения. Также рабочие установили 5 опор уличного освещения и обслужили 116 светофоров на пешеходных переходах.

Сообщить о проблемах с уличным освещением можно в ЕДС по телефону: 8(499)929-99-99 или с помощью приложения «ЕДС Королев».