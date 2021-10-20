РИАМО - 20 окт. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, обвиняемых в нападениях на руководителей хлебокомбинатов в Москве и Подмосковье. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По версии следствия, ранее судимые мужчины были наняты для исполнения нападений за деньги. Вечером 3 августа 2020 года на автомобильной парковке гипермаркета в подмосковном Пушкине один из злоумышленников вылил серную кислоту на тело и лицо находящейся там женщины – заместителя генерального директора АО «Ивантеевский хлебокомбинат».

В результате нападения потерпевшая получила химический ожог II-III-IV степеней, повлекший тяжкий вред здоровью.

Кроме того, один из обвиняемых вечером 5 марта 2019 года в подъезде одного из домов московского поселения Сосенское совершил разбойное нападение на генерального директора ООО «Хлебокомбинат ПЕКО», похитив имущество потерпевшего на сумму более 180 тыс. рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении злоумышленников направлено в Пушкинский городской суд.