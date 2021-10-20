РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров в среду принял участие во Всероссийской переписи населения, за 15 минут он заполнил анкету на сайте госуслуг, ответив на 33 вопроса, после чего ему пришел QR-код, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Перед этим Юров провел совещание с членами комиссии по переписи населения Балашихи. Представители статистики рассказали ему о работе переписчиков, переписных участков и портале госуслуг.

По словам члена комиссии по переписи населения округа Татьяны Крайновой, пройти перепись каждый житель может на портале госуслуг. Достаточно просто быть зарегистрированным.

«После прохождение анкеты, где нужно ответить на 33 вопроса, вам придет QR-код. Его нужно показать переписчику», – подчеркнула Крайнова.

Она отметила, что пройти перепись можно в переписных участках или с помощью переписчика, который придет на дом, никаких заявок для этого делать не нужно.

Узнать его можно по фирменным атрибутам: шарфу, жилетке, сумке с символикой переписи. При себе он должен иметь электронный планшет со специальной программой, в которой будут фиксироваться ответы на вопросы. Перед началом опроса он должен представиться и предъявить свои документы – служебное удостоверение и паспорт.

Если переписчик не застанет никого дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения и адресах ближайших пунктов, где можно ее пройти, а также о возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг.

В Балашихе работают 951 переписчик и 158 переписных участков. Они работают ежедневно с 16:00 до 20:00, в праздничные и выходные дни с 10:00 до 18:00. Также пройти опрос можно в любом МФЦ на территории Московской области. В настоящий момент перепись прошли уже 7918 жителей Балашихи, из которых 5818 через портал госуслуг.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября на территории всех субъектов РФ и пройдет по 14 ноября. Она проходит в 12-й раз в истории страны, но впервые в ней можно принять участие из любой точки мира с помощью портала госуслуг.

Перепись населения дает самые точные данные о составе населения страны, уровне образования, условиях проживания, используемых языках, этнических группах, домохозяйствах, семьях и многом другом. Собранные сведения поступают в Росстат.