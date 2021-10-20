РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Снегопад начался в поселке Нахабино подмосковного Красногорска вечером в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Снег идет довольно интенсивно, хлопьями. Большинство снежинок, долетая до земли, тает, но некоторые из них остаются на поверхностях.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Московской области разместили предупреждение о возможном мокром снеге, переходящем в дождь, и усилении юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду.