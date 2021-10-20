РИАМО - 20 окт. Компанию «МиРЭП» включат в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на оказание услуг по сопровождению системы ГЛОНАСС в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Сведения в отношении компании в антимонопольное ведомство направило МКУ «Софрино», которое заключило с фирмой контракт.

ООО «МиРЭП» нарушило условия контракта, поэтому документ расторгли в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии регионального УФАС России компания не предоставила документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений в установленный законом срок.