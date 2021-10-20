РИАМО - 20 окт. Российский президент Владимир Путин подписал указ, который вводит нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября, на этот период зарплата должна быть сохранена. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Главы регионов страны могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлить их после 7 ноября, зарплата работникам должна быть сохранена. Решение главы будут принимать исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения Covid-19 в регионе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее президент одобрил соответствующее предложение вице-премьера страны Татьяны Голиковой. Такие меры предложены из-за растущей заболеваемости коронавирусом и смертности Covid-пациентов.

Помимо этого, российский лидер дал поручение нарастить объемы тестирования населения на коронавирус и призвал родственников заболевших соблюдать самоизоляцию.

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