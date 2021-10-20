РИАМО - 20 окт. Управляющие организации еженедельно осматривают более 100 тыс. подъездов с применением ЕГИС ОКНД - мобильного приложения «Проверки Подмосковья», сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

Госжилинспекция Московской области подвела итоги выполнения заданий по осмотру мест общего пользования в Единой государственной информационной системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области в 3 квартале 2021 года.

При работе в приложении УК получают чек-листы. Это задания на проведение работ, в которых от 9 до 11 позиций (в зависимости от того, есть ли в подъезде лифт). Они касаются состояния выступающих конструкций, козырьков, ступеней, перил, полов, осветительных приборов, выходов на чердаки и т. д.

Все выполненные работы нужно зафиксировать в приложении, загрузить фотографии. Эту работу контролирует подмосковная Госжилинспекция.

В третьем квартале 100% отработку заданий продемонстрировали в Молодежном. В топ-5 городских округов с наиболее высокими показателями вошли Истра (99,81%), Богородский (99,72%), Королев (99,42%), Фрязино (99,25%). В «зеленой зоне» с показателем выше 90% оказались Власиха, Волоколамский, Восход, Зарайск, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Реутов, Серпухов, Щелково, Электрогорск и Электросталь.

«Мобильное приложение позволяет практически в режиме реального времени контролировать, как управляющие организации выполняют свои обязанности по регулярному осмотру подъездов, проведению уборки и текущего ремонта. Цифровое взаимодействие с УК способствует проактивности процессов управления многоквартирным домом, предупреждению возможных обращений жителей по поводу тех или иных нарушений», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.