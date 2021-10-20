РИАМО - 20 окт. К концу текущего года объем инвестиций в теплоэнергетику Подмосковья по концессиям достигнет 100 млрд рублей, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

В рамках реализации госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы за 7 лет число новых котельных в регионе выросло на 12,5%, а качество теплоснабжения улучшилось для более 2,2 млн жителей.

«Если в 2014 году количество котельных в Московской области составляло порядка 2,38 тыс. объектов, то за период с 2014 по 2021 годы на территории Московской области были построены и введены в эксплуатацию 302 новые котельные. Сегодня общее количество объектов теплоснабжения региона составляет уже более 2,69 тыс. котельных», – сказал Хромушин.

Он подчеркнул, для модернизации системы теплоснабжения региона правительство Московской области активно привлекает частных инвесторов. Сегодня в регионе уже реализуется 11 концессионных соглашений по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения: сетей и котельных. Общая сумма в рамках инвестиционных программ составляет 19 млрд рублей.

В результате принципиально новое качество и надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения получат более 1,24 млн подмосковных жителей.

Самые крупные на сегодня концессии реализуются в г.о. Орехово-Зуево (8,8 млрд рублей), Мытищи (3,1 млрд рублей), Пушкинский, Серпухов, Электросталь и Кашира. В Кашире компания «Интер РАО» проводит модернизацию Каширской ГРЭС, и уже к 2028 году там будет построено два дубль блока на базе локализованной газовой турбины общей установленной мощностью 900 МВт. Турбина первой в России получила статус инновационного энергетического оборудования. Бюджет проекта составляет порядка 75,79 млрд рублей.

«В самое ближайшее время правительство региона заключит еще 5 концессионных соглашений, в том числе 4 соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго МО», которые будут реализованы в интересах улучшения качества и надежности теплоснабжения более 0,64 млн жителей городских округов Клин, Воскресенск, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и одно концессионное соглашение в Дмитровском округе», – пояснил Хромушин.

Общая сумма мероприятий по заключаемым концессиям достигнет 78 млрд рублей на период 25 лет, привлеченные средства инвесторов составят около 35 млрд рублей.

С 2021 по 2023 год в регионе будут реконструированы и построены дополнительно 32 новые котельные, из них уже в 2021 году 9 блочно-модульных котельных будут построены в Зарайске, 4 котельные будут реконструированы и модернизированы в Шатуре и Луховицах.