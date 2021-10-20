РИАМО - 20 окт. Президент России Владимир Путин согласился с предложением первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и поручил обеспечить меры поддержки бизнеса, которые помогут предпринимателям на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

В среду глава государства провел совещание с кабинетом министров по видеосвязи, где согласился с предложением вице-премьера Татьяной Голиковой о введении нерабочих дней из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

В частности, Белоусов предложил восстановить льготную программу кредитования бизнеса под 3% и увязать ее с сохранением численности работников на предприятиях. Для субсидирования данной программы в следующем году понадобится порядка 7-8 млрд рублей.

Также ранее было предложено возобновить программу кредитной поддержки бизнеса, которая действовала с марта по июль.

«Предоставление этих кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников, также как это было в рамках программы ФОТ 3.0. То есть на всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться больше, чем на 10%. То есть 90% работников должно сохраняться», — уточнил Белоусов.

Он пояснил, что при нарушении этого условия компания выпадет из программы и уже будет возвращать кредит не по льготной ставке в 3%, а по рыночной ставке — порядка 10% годовых.

Путин оценил предложения и заметил, что в связи с этим периодом определенные издержки понесет прежде всего малый и средний бизнес.

«В этой связи прошу правительство обеспечить те меры, о которых сейчас было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям. Одно дело их наметить, другое дело — реализовать. Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано», — сказал президент.

Еще он отметил, что надо учитывать предыдущий опыт, который показал высокую эффективность.

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