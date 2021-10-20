РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. В Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали свыше 250 тыс. человек. Из них 45 тыс. - люди старшего возраста, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Поток пациентов в поликлиниках и больницах Балашихи вырос в 2 раза. Важно соблюдать все противоковидные меры: носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, оставаться дома при первых симптомах заболевания, а также проходить вакцинацию.

В городском округе доступны все виды вакцин, а также ревакцинация. Работают 10 стационарных прививочных кабинетов. Они расположены в городских поликлиниках №31, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 и принимают по записи.

Узнать подробную информацию и записаться на прививку можно на портале госуслуг, по номеру 122 или у терапевта в поликлинике. В мобильных пунктах предварительная запись не нужна. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Мобильные пункты работают в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Светофор», «Юнион», а также в 2 офисах МФЦ, расположенных в микрорайонах Балашиха-1 и Железнодорожный.

Дополнительная информация доступна на сайте Балашихинской областной больницы и на региональном портале covid.mz.mosreg.ru.

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