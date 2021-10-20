РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 окт. В среду на заседании местного совета депутатов был утвержден новый генеральный план городского округа Щелково, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня приняли генплан городского округа, по которому он во всех сферах - транспортной, социальной, градостроительной - будет развиваться ближайшие несколько лет. Принятие генплана не означает, что в него не могут вноситься корректировки с учетом мнения жителей. Все предложения будут рассматриваться и прорабатываться. Но принять его было необходимо, поскольку это правовая основа для дальнейшей работы во всех сферах», - сказал зампред совета депутатов городского округа Анатолий Андронов.

Публичные слушания по новому генплану начались еще в 2019 году, на них жители могли ознакомиться и внести предложения в новый генплан. Однако утвержден советом депутатов он был только сейчас. Принятый генплан является первым для городского округа Щелково, ранее принимались генпланы развития Щелковского района.