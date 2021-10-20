Многие приезжают в Москву, чтобы получить качественное образование или устроиться на перспективную работу. В столицу едут не только со всей России, но и из других стран. Однако из-за переизбытка людей и автомобилей в последнее время горожане стали предпочитать квартирам загородные дома. Обозреватель РИАМО собрала истории людей, переехавших в Московскую область, и узнала, в чем плюсы и минусы подмосковной жизни.

Юлия, 37 лет:

«Мы и раньше часто жили на даче, но все же это была именно «дача», то есть выходные, отдых, лето. В марте 2021 года, в первую неделю карантина, с радостью уехали отдыхать. Тогда мы как обычно думали: поедем за город, все равно в Москве делать сейчас нечего. Как известно, карантин затянулся, потом майские, удаленка… В итоге как-то само собой получилось, что Москва и область, квартира и дом, для нас поменялись местами. Но не мироощущение, ни темп жизни – ничего от этого не изменилось. Только стало больше свободы и личного пространства.

Разумеется, мы часто бываем дома в городе, но сейчас, спустя почти полтора года получается, что живем мы в области. Если раньше казалось, что уехать из Москвы немыслимо, то сейчас, наоборот, кажется, что возвращаться в город окончательно нет смысла. Тем более, что удаленка прочно вошла в мир и сегодня не обязательно спускаться в метро и куда-то ехать, чтобы полноценно вести дела.

Однако не скажу, что мы стали деревенскими жителями. Москва и Подмосковье все-таки – единое пространство. Час пути: что от области до города, что в метро по городу. Сути это не меняет. Вот если уехать в Сибирь или даже в Петербург – да, это другой мир.

Для нас область стала комфортнее только благодаря дому. А если жить в квартире, то я и сегодня выберу Москву. Прелесть перебраться в Подмосковье – именно в природе.

Я создаю песни от идеи до релиза. Все можно делать удаленно, кроме записи голоса в студии. Это только Москва. Но пока мы жили в городе, я стремилась все делать вживую. Можно сказать, что дистант и жизнь в области открыли для меня новые возможности в развитии дела».

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Виктория, 33 года:

«Кода я переехала в Москву, то сначала жила с мамой на съемной квартире. Потом мы начали снимать квартиру с мужем – с 2011 по 2017 год. В 2014 году у нас была возможность купить жилье в ипотеку, но по разным причинам ничего не вышло. Чтобы деньги не пропали, мы решили вложить их в землю. Ее мы приобрели в 2015 году – около двух-трех лет она у нас простояла. В 2017 году мы довольно быстро начали строить дом и уже через год в него переехали.

Хотела бы я переехать сейчас в Москву? Ни за какие коврижки! Более того, даже в квартиру не хочу переезжать. После жизни в частном доме в Подмосковье не знаю, вообще смогу ли я когда-нибудь жить в квартире. Когда у тебя любимый дом, когда тебе нравятся природа и лес за окном, когда твои окна выходят не на МКАД, а на траву и деревья, то какие-то грани вообще стираются.

У нас удаленность от МКАД 26 километров. Даже когда я работала в центре Москвы, меня вообще не затрудняло ездить туда. Да, я чаще ездила на электричке, а не на машине, но в этом тоже есть свои плюсы: можно поделать дела, послушать музыку, почитать что-то, посмотреть в окно в конце концов. У нас так мало времени на это в метро в Москве. Хорошо бы, конечно, чтобы все электрички были новыми и красивыми…

Я лучше буду ездить в Москву гулять, но жить при этом здесь. Да, конечно, иногда бывает скучно, но тогда я еду до Пушкино, где тоже вся инфраструктура есть: места для прогулок, кафешки.

Конечно, многое зависит от того, где работаешь. Меня не затрудняло ездить в центр в Москву, а кому-то будет тяжело, и он захочет переехать. У нас с мужем, например, свой продакшен, мы работаем из дома, а съемки – это такой интересный выезд. Даже если я снова перейду на пятидневную рабочую неделю, в Москву все равно не перееду.

Еще один интересный нюанс: у нас долгое время не было магазина, и мы были вынуждены даже в обычную «Пятерочку» ездить на машине. Сейчас же открыли магазин, и мы так рады. В Москве такому не порадуешься. Вот такая переоценка ценностей».

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Анна, 29 лет:

«Я переехала в Москву, когда поступила в столичный вуз. Пять лет, пока я училась, жила в студенческом общежитии, а потом пришлось искать себе жилье. Какое-то время мы снимали квартиру с подругой практически в самом центре Москвы – ходили на работу пешком, могли постоянно гулять в центре. В общем, я просто забыла, что такое транспорт.

Спустя несколько лет я вышла замуж, и квартиру мы уже начали снимать с супругом. Бюджет у нас стал общим, поэтому и квартиру решили арендовать подешевле – пришлось уехать на окраину города. Так мы прожили еще несколько лет и позже поняли, что нужно съезжать со съемной квартиры и покупать собственное жилье. В Москве цены на недвижимость очень высокие, поэтому мы решили рассмотреть вариант ближайшего Подмосковья, чтобы было удобно ездить на работу. Мы долго выбирали, но так и не смогли найти то, что нам действительно бы очень понравилось. В какой-то момент мы поехали к друзьям в гости – они жили в области в частном доме. Побывав у них, мы поняли: вот то, что нам нужно.

Мы загорелись идеей построить дом. Начали изучать рынок и выбирать участок. Конечно, мы хотели кирпичное здание, но наших средств хватило лишь на дом из бруса. Через полтора года мы уже переехали в свой, хоть и полупустой, дом.

С этого момента наша жизнь кардинально изменилась. Так сложилось, что еще до пандемии коронавируса мы стали трудиться удаленно, а позже и вовсе сменили место работы. Теперь я работаю в области – еще дальше от Москвы, чем находится наш дом. Получается, что я миную вообще все пробки и с комфортом добираюсь до работы. Муж же трудится из дома.

Главный кайф – это то, что мы живем в частном доме и можем делать, что захотим и когда захотим, ведь соседи не придут жаловаться. У нас есть сад, где я выращиваю цветы. Можно в любой момент выйти подышать воздухом на улицу, пожарить шашлыки – и вот ты уже будто на отдыхе. Во время карантина нам все завидовали. Но больше всех, наверное, рада наша собака – она почти весь день резвится на улице.