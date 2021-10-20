РИАМО - 20 окт. Прием документов на получение гранта на поддержку племенного животноводства начнется в Подмосковье 25 октября, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В конкурсе могут принять участие научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую переработку.

«Прием документов на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных стартует в Подмосковье 25 октября. Грант на поддержку организаций, не относящихся к сельхозтоваропроизводителям, у нас дается впервые», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что заявки будут приниматься до 24 ноября 2021 года.