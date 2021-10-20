РИАМО - 20 окт. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала критической смертность от коронавируса в 17 регионах страны. Повышение заболеваемости связано с недостаточными темпами вакцинации, сообщает ТАСС.

Также в стране недостаточно хорошо соблюдаются ограничительные меры.

«Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, республиках Северная Осетия и Мордовия», - сказала Голикова.

Она отметила, что эти показатели вызывают тревогу.

«В последнее время мы ежедневно теряем более тысячи наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей и, к сожалению, ушедшие безвозвратно», - отметила она.

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