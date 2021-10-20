РИАМО - 20 окт. Транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу беспроводных наушников и электронных сигарет из магазина на Ленинградском вокзале. Злоумышленники похитили товар на сумму 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Москва - Ленинградская обратился продавец торговой точки, расположенной на цокольном этаже Ленинградского вокзала, с заявлением о том, что неизвестные похитили 3 пары беспроводных наушников и 95 электронных сигарет на общую сумму 100 тыс. рублей.

Правоохранители, просмотрев записи камер видеонаблюдения на вокзале, установили подозреваемых в краже. За совершение данного преступления на станции Москва - Ленинградская были задержаны и доставлены в дежурную часть двое мужчин. Они сознались в содеянном.

На Ленинградском вокзале 23-летний рецидивист из Салехарда познакомился с 33-летним жителем Башкортостана. Последний временно жил на вокзале, лишившись личного имущества. Ранее судимый гражданин предложил мужчине помощь в приобретении билета до Уфы, если тот согласится помочь обокрасть магазин.

Дождавшись, когда продавец торговой точки отлучится, один из воров забрался за прилавок, а второй следил за прохожими и отвлекал их внимание. Вынесенный в рюкзаке товар сообщники спрятали в подъезде близлежащего дома. Они планировали продать похищенные гаджеты, но были задержаны полицейскими.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Один мужчина арестован, второй находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.