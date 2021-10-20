РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В Подольска наградили победителей и призеров конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники МЧС России приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурс. Праздник прошел в среду в культурно-просветительском центре «Дубровицы».

Участниками конкурса стали дети от 5 лет, учащиеся образовательных учреждений, представители детских и молодежных общественных и некоммерческих организаций и объединений Московской области и их родители. Компетентное жюри, в состав которого вошли представители служб экстренного реагирования, а также члены Союза художников России и заслуженные работники культуры Московской области, определило лучшие работы в каждой из 3 номинаций.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев и начальник оперативного управления Владимир Шедрин поздравили победителей и призеров. В рамках торжественной церемонии награждения для юных талантов Подмосковья были организованы выставка пожарно-спасательной техники и праздничный концерт.

Конкурс проходит на территории региона в третий раз, и с каждым годом количество желающих принять в нем участие возрастает. На этот раз от юных жителей Московской области поступило более 2 тыс. заявок. Участникам предлагалось подготовить рисунки, поделки, иллюстрации, фото или видеоролики, мультипликационные проекты, демонстрирующие деятельность операторов системы-112 Московской области и специалистов служб экстренного реагирования – полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, пожарной охраны, службы Антитеррор.