РИАМО - 20 окт. Президент России Владимир Путин в среду подпишет все документы по введению нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее президент одобрил ввод нерабочих дней по инициативе вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

При этом российские регионы могут установить начало периода нерабочих дней раньше 30 октября в зависимости от складывающейся ситуации с распространением заболевания.

Во время совещания президента страны с членами федерального правительства была также предложена поддержка бизнесу.

Введение в России нерабочих дней поможет сдержать распространение коронавируса во всех регионах России.

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