РИАМО - 20 окт. Гала-концерт звезд мирового балета пройдет 23 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщают организаторы.

Участники концерта – премьер Михайловского театра Иван Васильев, легенда мирового балета Фарух Рузиматов, прима-балерина Большого театра России Ольга Смирнова, премьер Большого театра Денис Родькин, прима-балерина Большого театра России Евгения Образцова, премьер Мариинского театра Ксандер Париш, прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич, ведущий солист Большого театра Игорь Цвирко, прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина.

Участники уникального гала-концерта – признанные звезды мирового балета, хорошо известные и любимые ценителями балета всего мира. В их исполнении шедевры хореографов прошлого соединяют филигранную точность классического балета и дыхание сегодняшнего дня – актуальное искусство современной хореографии.

Программа откроет зрителям новые грани личностей знаменитых артистов. Каждый номер программы выбран участником в качестве посвящения дорогому для него человеку, важному событию или судьбоносному случаю.

Гала-концерт станет одновременно динамическим и лирическим дневником исполнителей, позволяющим публике заново встретиться со своими кумирами и, затаив дыхание от восторга, насладиться красотой, эстетикой и волшебным искусством танца.

В программе будут представлены знаковые номера классического и современного балета, в том числе с участием кордебалета. Специальными гостями выступят ведущие солисты лучших театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Организаторы оставляют за собой право замены исполнителей в случае их болезни и иных обстоятельств форс-мажора.

Сбор гостей в 18:00. Начало – в 19:00.