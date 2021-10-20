РИАМО - 20 окт. На заседании Московской городской думы отклонили в первом чтении законопроект, вносящий изменения в закон города «О защите зеленых насаждений», передает корреспондент РИАМО.

В среду на заседании депутат Магомет Яндиев представил проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений».

«В закон предлагается внести принципиально важный критерий, который касается компенсационного озеленения и будет выполняться с учетом критерия – натуральная форма компенсационного озеленения является приоритетной», — сказал на выступлении Яндиев.

Он отметил, что действующее законодательство рассматривает денежную компенсацию за вырубку зеленых насаждений как приоритетную.

Однако, по мнению депутата, в целях восстановления баланса зеленых насаждений в городе лучше высаживать новые деревья взамен вырубленных. Поэтому с целью увеличения натуральной высадки зеленых насаждений на территории Москвы законопроектом предлагается установить натуральную форму компенсационного озеленения главенствующей.

За отклонение законопроекта в первом чтении проголосовали 18 депутатов, 3 – воздержались, против – 0.​