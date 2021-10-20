РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Чуть менее 5,3 тыс. жителей Красногорска ведут личное подсобное хозяйство на земельных участках в горокруге, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы округа Всеволод Волосевич в среду вручил жителям Красногорска благодарственные письма администрации муниципалитета за участие во всероссийской сельскохозяйственной микропереписи.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 31 августа 2021 года. Ее цель - зафиксировать перемены, происходящие в аграрном секторе за последние 5 лет.

«Важно выявить какие земли у нас в резерве, где у нас аграрии сильные, а кому нужно помогать», - отметила начальник отдела государственной статистики в городе Красногорске Элина Дубовицкая.

По итогам сельскохозяйственной переписи в округе охвачено 5 292 личных подсобных хозяйства, 266 общественных объединений садоводов и фермеров.