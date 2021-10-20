РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили пешеходам о важности соблюдения ПДД, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

На бульваре Юности сотрудники ГИБДД вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа и волонтерами провели тематическую акцию, направленную на профилактику ДТП с участием пешеходов.

Прохожим напомнили о проблеме дорожно-транспортного травматизма в осенне-зимний период, акцентируя внимание на ситуациях, с которыми сталкиваются пешеходы. Сотрудники полиции рассказали, что в Московской области проходит социальный раунд по безопасности дорожного движения «Засветись!» и вручили пешеходам световозвращающие аксессуары.