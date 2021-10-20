РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Реутове жителей Владимирской области по подозрению в попытке кражи отечественного автомобиля, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 62-летнего местного жителя. Он рассказал, что в его автомобиле неизвестными были повреждены механизм замка водительской двери и замок зажигания. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны жители Петушинского района Владимирской области 2005 и 2002 года рождения. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158», – говорится в сообщении.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.